Bruce Wayne w nowym "Batmanie" jest młody i wyjątkowo emo. A jaki był wcześniej?

Lata oczekiwania nareszcie dobiegły końca. DC i Warner Bros. mają nowego Batmana. Filmowy "Batman" z 2022 roku wywoła mnóstwo dyskusji, bo zdaniem dużej części recenzentów mamy do czynienia z arcydziełem. Osobiście nie pokusiłbym się o tak mocne stwierdzenie, ale na liście najciekawszych opowieści o młodym Brusie Waynie akurat tej nie powinno zabraknąć. Robert Pattinson to Mroczny Rycerz, któremu brakuje dyscypliny, doświadczenia i choćby najdrobniejszej odskoczni od życia w kostiumie.



Batman i Bruce Wayne tworzą tutaj jedno jestestwo. Nie ma podwójnego życia, ani fałszywej maski milionera/filantropa/playboya. Rodzina Wayne'ów de facto jest martwa. Wraz z rodzicami Bruce'a w filmie umiera całe ich dziedzictwo, ponieważ poza Alfredem Pennyworthem nikt nie stara się go powstrzymać. Co oczywiście nie oznacza, że sekrety i grzeszki zmarłych nie mogą dotknąć Batmana zza grobu. Jestem przekonany, że ten portret Batmana nie wszystkim przypadnie do gustu. Młody Bruce'a Wayne ma to jednak do siebie, że właściwie zawsze budzi kontrowersje. W przeszłości nie brakowało udanych prób pokazania Mrocznego Rycerza na starcie jego kariery, ale niektóre z różnych powodów kończyły się katastrofą.