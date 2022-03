Nie dajcie się nabrać, "Batman" to żadne arcydzieło. Ale i tak bez obaw idźcie do kina

Uwaga! Tekst zawiera szczegóły fabularne z nowego dzieła DC i Warner Bros. Jeżeli nie oglądaliście "Batmana", to druga recenzja bez spoilerów jest dostępna na Rozrywka.Blog.



Już dzisiaj wiemy, że "Batman" będzie sukcesem frekwencyjnym dla Warner Bros. Pictures. W pierwszy weekend w Stanach Zjednoczonych produkcja zarobiła 128,5 mln dolarów, kolejne 120 mln dokładając z pozostałych rynków zagranicznych. Tylko "Spider-Man: Bez drogi do domu" zaliczył lepsze otwarcie w dobie pandemii COVID-19, ale tam mieliśmy do czynienia z całą gamą powracających gwiazd. "Batman" to z kolei zupełnie nowa historia tocząca się w odświeżonym uniwersum, a to zawsze oznacza nieco utrudniony start nawet dla dużych marek.



Wydaje się zresztą, że "Batman" może liczyć na długi ogon w globalnym box office, bo pierwsze reakcje na produkcję z Robertem Pattinsonem, Paulem Dano, Zoe Kravitz, Colinem Farrellem, Jeffreyem Wrightem i Andym Serkisem są naprawdę pozytywne. Pytanie tylko, czy warto tak do końca ufać fanowskiemu podekscytowaniu? W dobie plemiennej walki między Marvelem i DC wielbiciele drugiego z wydawnictw często czują się w obowiązku bronić swoich ukochanych bohaterów. Batman bynajmniej nie jest tutaj wyjątkiem.