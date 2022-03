"Batman" największym hitem 2022 roku. To najlepsze otwarcie w kinach od czasów "Spider-Mana"

"Batman" największym hitem 2022 roku. Po weekendzie otwarcia w globalnym box office'ie film ma na swoim koncie 248,5 mln dolarów. Warner Bros. opłaciło się więc odejść od premier hybrydowych i dystrybucji kolejnych produkcji jednocześnie w kinach i na HBO Max.



"Batman" to pierwszy od ponad roku film WB, który zadebiutował jedynie w kinach. Z powodu pandemii studio do tej pory wypuszczało produkcje również w internecie, co zdaniem niektórych przyczyniało się do ich klap finansowych. Wygląda na to, że mieli rację, bo nowa wersja przygód Mrocznego Rycerza z miejsca stała się hitem.