Rosyjska inwazja na Ukrainę to nie tylko bestialski atak na niepodległe państwo, ale też przyczynek do globalnego starcia na informacje. Machina propagandowa Kremla działa pełną parą i pierze mózgi Rosjanom od najmłodszych lat. Dlatego tak ważne jest, by Zachód ograniczał wyciek podobnych treści poza Rosję i kontrował kłamstwa za pomocą rzetelnych, szczegółowych informacji. Rozwiązaniem zdecydowanie nie jest nakręcanie poczucia zagrożenia i serwowanie obywatel własnych fake newsów, a właśnie na to zdecydowało się wczoraj TVP Info.



Należąca do publicznego nadawcy stacja informacyjna wyemitowała w piątek 4 marca materiał poświęcony atakowi rosyjskiej armii na Zaporowską Elektrownię Atomową. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, wojska Władimira Putina w nocy ostrzelały placówkę za pomocą broni rakietowej, a następnie nad ranem przejęły panowanie nad jej budynkiem administracyjnym i wejście do samej elektrowni. Na miejscu wybuchł pożar, ale został opanowany i nie doszło do żadnej awarii, ani śmierci cywilów. Promieniowanie utrzymuje się w normie. Dla TVP Info był to jednak przyczynek do straszenia ludzi.