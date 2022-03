To "Wikingowie: Walhalla" zaciągnęli Polaków przed Netfliksa. Co jeszcze oglądaliśmy?

Meksykański thriller erotyczny "Toy Boy" w ostatnich dniach ostatecznie wypadł poza czołową dziesiątkę Netflix Polska. Udało mu się za to jeszcze przez chwilę utrzymać w rankingu obejmujących cały tydzień. "Toy Boy" to opowieść pełna przystojnych mężczyzn zamieszanych w krwawe zbrodnie, więc nie bez powodu trafia do serc wielu Polaków i Polek. Wygląda jednak na to, że łączna liczba widzów zainteresowanych 2. sezonem doszła już do swojego sufitu.



Wynik: 12 punktów