"Batman" podbija kina. A co obejrzeć w weekend na VOD?

"Batman" to bez wątpienia najgłośniejsza premiera tego tygodnia, a prawdopodobnie nawet i 2022 roku. Nie tylko on zagościł w naszych kinach w miniony piątek i jakbyście mieli ochotę na coś bardziej romantycznego, "Cyrano" dostarczy wam upragnionych uniesień. Jeśli jednak szukalibyście czegoś do obejrzenia wieczorem w zaciszu własnego domu, platformy VOD was nie zawiodą. Na Netfliksie jest już "Układanka", ale nie przegapcie też nowości mniejszych serwisów jak Player czy Polsat Box Go.