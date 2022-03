Do Polski przyjechała Ukrainka, która się uśmiechnęła. Niektórym to wystarczyło. Zaatakowali

Jak wygląda uchodźca wojenny? Powinien być ubrudzony, mieć łachmany, brodę i ciemną karnację. Do takich obrazków przyzwyczaiła nas propaganda w mediach i choć są też u tacy imigranci, to przecież nie ma jednego szablonu. Uchodźcą można zostać bowiem z dnia na dzień, co pokazała teraz wojna w Ukrainie. Tysiące ofiar ataku Rosji uciekło już do Polski, a wielu z nas doznaje szoku kulturowego.