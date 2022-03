Wielki powrót "Star Trek. Picard". Serial obejrzysz na Amazon Prime Video

Dowiadujemy się dzięki temu, co słychać u Jean-Luca i kilku innych postaci, bo powraca obsada 1. sezonu, w tym Jeri Ryan jako Siedem z Dziewięciu i Evan Evagora jako Elnor. Razem z kilkoma innymi bohaterami staną ramię w ramię z Picardem w walce z tym nowym przeciwnikiem. Zagrożenie jest z kolei, jak na razie, bardzo mgliste, bo pierwszy epizod zostawia nie tyle co rozstawia pionki na planszy, co wpierw wywraca ją do góry nogami, a potem łamie w pół.