Wołodymyr Zełenski w obliczu wojny okazał się prawdziwym mężem stanu. Sympatia do prezydenta rośnie z każdym dniem - prezydent pokazał całemu światu, jak poważnie traktuje swój urząd. Wielu widzi w nim bohatera. Internauci dogrzebują się do coraz to ciekawszych faktów z jego życia, masowo oglądając też "Sługę Narodu".



Jak na razie wszystkie odcinki (trzy sezony) możemy obejrzeć na YouTube (w pełni legalnie - na oficjalnym kanale!), jednak na popularności prezydenta chcą już skorzystać inne media. Firma Eccho Rights, dotychczasowy dystrybutor serialu, poinformowała, że prowadzi rozmowy z wieloma przedsiębiorstwami mediowymi z całego świata w związku z zakupem praw do emisji "Sługi". Jedną z zainteresowanych stacji jest brytyjski Channel 4. Możemy być pewni, że do sprzedaży dojdzie lada moment, a wówczas całość zniknie z YouTube.



A zatem - kto zainteresowany, niech nie zwleka (niektóre odcinki mają nawet polskie napisy, choć najpewniejsze są te angielskie - niestety, jak na razie przetłumaczony jest jedynie 1. sezon)! YouTube to jedyny sposób, by legalnie obejrzeć tę produkcję w naszym kraju.



W Ukrainie można ją zobaczyć w serwisie stacji 1+1 (która obecnie nadaje w Polsce między innymi poprzez serwis TVN24 GO) oraz na ukraińskim Netfliksie.