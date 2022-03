Tymczasem rosyjski organ nadzorczy ograniczył dostęp do BBC i innych niezależnych serwisów medialnych (Facebook, Google Play, serwis Meduzy, Deutsche Welle, Radio Swoboda).



BBC, którego serwis został zablokowany, już zapowiedziało, że będzie kontynuować starania, by ludzie w Rosji mieli dostęp do rzetelnych wiadomości. Korporacja ma skorzystać z radia krótkofalowego, by ominąć blokadę; nadające na krótkich falach radiostacje mogą dotrzeć z przekazem w głąb Rosji. Wielu Rosjan z pewnością będzie szukać tradycyjnych metod komunikacji ze "światem zewnętrznym", chcąc przebić się przez rządową ścianę kłamstw.



Zgadza się - to, że Rosjanie szukają informacji wolnych od propagandy, to odnotowany fakt. Tuż po napaści na Ukrainę ruch w rosyjskojęzycznej wersji serwisu BBC zwiększył się o ponad 7 mln unikalnych użytkowników! Wersja anglojęzyczna odnotowała wzrost o 252 proc.