Polacy kłócą się o to, kto lepiej pomaga Ukrainie. Zamiast narzekać, po prostu działaj

A przecież każda z tego typu głośno wyrażonych obiekcji wywołuje reakcje. Wśród licznych negatywnych następstw Festiwalu Pomocy Lepszej i Gorszej można wskazać na przykład: wyrabianie poczucie winy (tym, którzy czują, że zrobili za mało), stawianie innych w złym świetle, przenoszenie ciężaru problemu i odwracanie uwagi od elementów kluczowych, pogorszenie formy psychicznej atakowanych, demotywację. Nie, nie warto.



Nie każdy może pomagać - w ogóle. Nie każdy może pomagać tak, jak uważamy, że powinien. Nie każdy ma na pomaganie czas i środki. Nie każdy wie to, co my, tak samo jak i my nie zawsze wiemy coś, co wie ktoś inny (wait, what?) - odrzućmy zatem pokusę poddawania ocenie działalności innych w sferze wspierania naszych atakowanych sąsiadów. Powtórzę: w tym wyścigu nie ma i nie powinno być przegranych - nie mamy prawa sprawiać, by ktoś inny się tak poczuł. Znowu powtórzę: dajmy sobie i innym spokój. I pamiętajmy: mamy święte prawo do rozrywki i radości.



To nie okołokulturowe czy polityczne przepychanki. Mówimy o niesieniu pomocy w obliczu wojny, czyli krwawych i kryzysowych okoliczności - dla większości z nas całkowicie abstrakcyjnych. Nie chcę wychodzić przed szereg, ale mogę - i chcę - przypomnieć: to czas wyjątkowy, wyjątkowo paskudny. Odpuśćmy sobie, nie gnębmy się wzajemnie, nie wartościujmy działań innych i nie przenośmy dyskursu na to, co w gruncie rzeczy nieistotne.



To moment, w którym należy działać. I odpieprzyć się od siebie nawzajem.