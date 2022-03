Nasz kolega Andriej, rekwizytor - wspaniały, uczynny, dobry człowiek. Już go z nami nie ma. Zabili go. Kto to zrobił? Jakiś konkretny człowiek w mundurze rosyjskiej armii? Kto odpowiada za to zabójstwo? Jak ma na imię?! Andriej wyszedł po prostu, aby coś kupić do jedzenia dla rodziny. Osierocił swoich bliskich

- napisał Paweł Deląg na Instagramie.