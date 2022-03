Jeszcze przed premierą wiedzieliśmy, że obok Pingwina i Seliny Kyle jedną z postaci, które pojawią się na ekranie u boku Batmana, będzie Człowiek-zagadka, czyli The Riddler. Postanowiliśmy sprawdzić, jak na przestrzeni lat ten łotr był przedstawiany w komiksach oraz innych produkcjach aktorskich DC, co go motywowało do działania i do czego był gotów się posunąć w swoim szaleństwie.