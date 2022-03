Chcesz odetchnąć przy serialu? Wybraliśmy najlepsze nowe tytuły

Wiem, że to trochę prowokacyjne, ale tak właśnie jest. Po zakochaniu w pierwszych kilku odcinkach przyszło rozczarowanie zmęczenie. Kładę to trochę na karb tego, że binge’owałem, że siedziałem i oglądałem tę powoli budowaną narrację. I obok wniosku, że to idealna produkcja do porcjowania, a nie łapczywego pożerania, doszedłem do jeszcze jednego - czas to skończyć. I rzeczywiście 3. sezon, jak mi się wydaje, zmierza w tym kierunku. Wątki, jak na standardy “Servanta”, pędzą, zaczynają się splatać i wreszcie dostajemy jakieś odpowiedzi. Pewnie - są one niejasne, najczęściej rodzą kolejne pytania, ale mam wrażenie, że serial odnalazł własną drogę i prze do przodu. To jedna z najbardziej zagadkowych, a jednocześnie najlepiej nakręconych obecnie emitowanych produkcji i będę zaskoczony, jeśli w przyszłości nie zostanie obsypana nagrodami.