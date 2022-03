Zakochaliśmy się w jego roli Tyriona z "Gry o tron", a teraz uwodzi nas w "Cyrano". Film już w kinach

W samej fabule niewiele się zmienia. To ta sama historia co zwykle. Tytułowy Cyrano jest odmieńcem, ale nikt nie może się z niego wyśmiewać, bo sam bez problemu stawi czoła dziesięciu atakującym go żołnierzom. Chociaż w walce nie ma sobie równych, ze względu na swój wygląd brak mu odwagi, aby wyjawić przyjacióce, co naprawdę do niej czuje. Roxanne zakochuje się natomiast w nowym rekrucie z jego regimentu, Christianie. Prosi głównego bohatera, aby zaopiekował się jej wybrankiem. Protagonista, który piórem włada nie gorzej niż szpadą, będzie w jego imieniu pisał do niej listy, a Wright zrobi wszystko, abyśmy nie mieli do czynienia z odmierzoną od linijki ekranizacją losów de Bergeraca.