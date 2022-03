Oscarowa "Córka" już dziś w kinach. Ten film jest jak kropla, która drąży skałę

Maggie Gyllenhaal w swoim reżyserskim debiucie stąpa po grząskim gruncie. Na warsztat wzięła bowiem książkę Eleny Ferrante, która podejmuje temat, o jakim publicznie - a w kinie w szczególności - nie mówi się zazwyczaj głośno. "Córka" zadaje pytania, od jakich na co dzień stronimy. Czym jest rodzicielstwo? Co to znaczy być "naturalną matką" - zastanowimy się, kiedy w przypływie szczerości protagonistka stwierdzi, że taką nie jest. Ten film na lewą stronę odwraca bowiem konwencję melodramatu macierzyńskiego.



"Córka" to opowieść o mrocznej stronie rodzicielstwa, która wyrasta z najznamienitszych tradycji amerykańskiego kina niezależnego. Gyllenhaal pozwala nam zatopić się w intymnym świecie swojej bohaterki, sprawiając, że jak na szpilkach czekamy, aby odkryć skrywane przez nią tajemnice. Wcale jednak nie musiało tak być, bo w samej fabule czekało na reżyserkę mnóstwo pułapek. Pierwszy problem pojawia się już na poziomie portretu psychologicznego protagonistki.