Rodowicz: "Tam giną ludzie, a my rozmawiamy o pieniądzach". Artystka zamyka dyskusje o koncercie TVP

O komentarz do sprawy poproszono też Marylę Rodowicz, która miała zgarnąć najwięcej (40 tys. zł). "W niedzielę był koncert i cały dzień siedziałam w telewizji. Jak wróciłam do domu, to włączyłam telewizor, bo byłam ciekawa, kto jeszcze występuje i zobaczyłam panią Steczkowską, która ze łzami w oczach powiedziała, że przekazuje honorarium na dzieci z Ukrainy. To mnie zszokowało, bo takich rzeczy się nie robi w czasie, kiedy występuje duża liczba wykonawców" - powiedziała "Plejadzie".