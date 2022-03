W Ukrainie mówią sobie "nie opuszczę cię aż do śmierci" i idą strzelać do Rosjan

Z atakowanej przez szaleńca Ukrainy dociera do nas coraz więcej historii o zakochanych, którzy decydują się na ślub - to określenie nie będzie nadużyciem - pod ostrzałem: w bunkrze; w szpitalu wśród rannych; w cerkwi, nieopodal miejsca artyleryjskiej kanonady.



Piszemy o tym, bo to przerażające i najpiękniejsze zarazem - bo o tej najpełniejszej afirmacji życia i potędze uczuć w obliczu spadających bomb trzeba pisać, myśleć, opowiadać. Bo miłość jednego człowieka do drugiego ostatecznie zawsze okaże się największą siłą - tak wielką, że nie sforsuje jej nawet największa armia.



Ale też: bo ta miłość nigdy nie powinna musieć kontrastować z wojenną rzeczywistością.



Oto oni - młodzi i zakochani, którym chcą siłą odebrać dom, ale tego jednego im nie odbiorą.