Rosyjscy kiniarze mają jaja. W kraju Putina publicznie nawołują do zakończenia wojny

My, rosyjscy dystrybutorzy filmowi, każdy z własnej woli apelujemy do wszystkich ludzi u władzy o zakończenia tej barbarzyńskiej wojny w Ukrainie. Nawołujemy do pojednania i natychmiastowego zawieszenia broni. Przez wiele lat budowaliśmy mosty między ludźmi, by pomóc im lepiej zrozumieć siebie nawzajem. Nasze dzieło to nie tylko biznes i nie tylko praca. Tworzymy i komunikujemy kulturę. Naszą misją jest pozwolić rosyjskiej publiczności na oglądanie filmów o życiu w innych krajach i udostępnić widzom z całego świata filmy o Rosji i jej społeczeństwie.



(...) Wzywamy wszystkie strony konfliktu, by zaangażowały się w konstruktywny dialog, bo nie istnieje żadna inna alternatywa dla przemocy. Zatrzymajcie zabijanie i destrukcję!

- czytamy w oświadczeniu.