Polacy podzieleni: "na" czy "w" Ukrainie? To jak mówicie ma znaczenie, tym bardziej że trwa wojna

O! To, to, to, to! O to właśnie chodzi. Tak powinniśmy się zachować. Skoro językoznawcy twierdzą, że obie formy w pewnym sensie są poprawne, ale używanie przyimka "na" wynika z przestarzałych przyzwyczajeń, a "w" podkreśla państwowość danego terytorium, to nas nie zaboli korzystanie z tego drugiego. Będzie za to symbolicznym uznaniem podmiotowości Ukrainy.



W skrócie: korzystanie z przyimka "w" oznacza szacunek dla ofiar rosyjskiej agresji. Jeśli mimo to z uporem maniaka, w imię źle pojętej tradycji czy też sprzeciwu wobec poprawności politycznej będziecie dalej używać "na" ktoś może uznać was za dupków. Tak, to naprawdę jest aż tak prosta sprawa.