Viaplay w Polsce działa już pół roku. 8 najpopularniejszych filmów i seriali platformy

Na czele rankingu serwisu Viaplay znalazł się jednak film "After". To luźna adaptacja internetowego fanfica, w którym główna bohaterka romansuje z Harrym Stylesem. W ekranizacji gwiazdor "One Direction" nie występuje, ale jak widać to nikomu nie przeszkadza. "After" został okrzyknięty następcą "50 twarzy Greya" i to stanowi najkrótszą, ale i najlepszą recenzję.