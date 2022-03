22 tys. zł za zaśpiewanie dwóch piosenek. Trwa afera o kasę za koncert charytatywny dla Ukrainy

Niedawno wspominaliśmy o skandalu związanym z koncertem charytatywnym "Solidarni z Ukrainą". Podczas gdy raczej mało komu przyszło do głowy, że za tę promującą zbiórkę imprezę ktokolwiek może zgarnąć dodatkowe wynagrodzenie, zdaniem Justyny Steczkowskiej każdy z artystów otrzymał swoje honorarium.



Zaczęło się właśnie od opublikowanych przez "Super Express" słów Steczkowskiej, która powiedziała, że przeznacza "swoje dzisiejsze honorarium dla dzieci, bo ta wojna jest dla nich rzeczą trudną do zrozumienia". Tym samym sugerując, że artyści zarobili na charytatywnym z założenia koncercie, a jedynie ona przekazała swoje wynagrodzenie na szczytny cel.



"SE" pociągnął temat, pytając o tę kwestię inne gwiazdy - z wypowiedzi Edyty Górniak czy Maryli Rodowicz wynikało, że nic nie słyszały o żadnym wynagrodzeniu. Artyści z Blue Cafe oświadczyli w sieci, że ich udział w koncercie był w pełni charytatywny, a cały dochód z smsów przeznaczony został dla ukraińskich dzieci. Z kolei Natasza Urbańska zarzuciła Steczkowskiej lans, bo informacja o przekazaniu ewentualnego honorarium powinna być oczywista i niewymagająca publicznych oświadczeń.



Steczkowska zareagowała… publicznie, zarzucając Górniak, Rodowicz i Urbańskiej kłamstwo. W kontrze Górniak zagroziła koleżance po fachu sądem. Być może rzeczywiście doszło do nieporozumienia w momencie zawierania umów, kiedy to niektórzy od razu zrzekli się wynagrodzenia, a drudzy je przyjęli, by następnie przeznaczyć je na fundację (potwierdzono bowiem, że zespół Enej zagrał za darmo, a Urbańska otrzymała zapłatę, którą od razu w całości przeznaczyła na główny cel koncertu). TVP nie skomentowało afery, a jedynie opublikowało dane dotyczące samej zbiórki. W sieci natomiast pojawiły się niepotwierdzone przez Telewizję Polską kwoty ("tajemnica przedsiębiorstwa"):