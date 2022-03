Nie, nie przestaniemy robić memów z Putinem. Cały świat śmieje się z dyktatora

Nietrudno uwierzyć w informacje przekazywane przez kolejne osoby, że rosyjskie MSZ chciałoby skończyć z publikowaniem memów z Putinem. Jeśli to prawda przedstawicielom Federacji Rosyjskiej chyba uroiło się, że wszyscy żyjemy w strachu przed ich prezydentem, który może zakazać karykatury przedstawiającej go jako homoseksualnego klauna. Tak to jednak nie działa, bo w związku z inwazją Rosji na Ukrainę sieć zalały gify z rzeczoną karykaturą, tylko obrzucaną sztucznymi penisami.



Internet to ostoja wiedzy i wolności, która w normalnych czasach służy nam do przeglądania zdjęć kotów i oglądania porno. W sytuacji agresji Rosji na Ukrainę zaczął być też wykorzystywany jako narzędzie do wyśmiewania Putina i chwalenia odwagi Wołodymyra Zełenskiego. Bo wojna toczy się dzisiaj na wielu frontach, a jednym z nich jest przestrzeń wirtualna.