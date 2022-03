Żywy lub martwy. Kim jest milioner, który wyznaczył nagrodę za pojmanie Putina?

Milion dolarów nagrody - dokładnie tyle Alex Konanykhin obiecuje tym, którzy zdecydują się aresztować Władimira Putina. Rosyjski miliarder wyraził pełne poparcie dla Ukrainy, na którą niespełna tydzień temu Rosja przypuściła inwazję.



Biznesmen na swoim facebookowym profilu napisał między innymi, że Putin nie jest prezydentem Rosji, ponieważ "doszedł do władzy w wyniku specjalnej operacji wysadzania bloków mieszkalnych, a następnie złamał konstytucję, likwidując wolne wybory i mordując swoich przeciwników".



Dodał, że jako etniczny Rosjanin i obywatel Rosji uważa za swój moralny obowiązek ułatwianie denazyfikacji swojego kraju. Będzie nadal pomagał Ukrainie w jej heroicznych wysiłkach, by przeciwstawić się atakowi hordy Putina.



Do swojego posta Konanykhin dołączył grafikę stylizowaną na list gończy z XIX wieku z USA ("Poszukiwany żywy lub martwy"), która sugerowała, że uwzględnia on również wypłacenie nagrody za zabójstwo rosyjskiego przywódcy.



Ostatecznie administracja Facebooka zdjęła wpis właśnie ze względu na grafikę - wówczas biznesmen zamieścił swój wpis ponownie, tym razem bez zdjęcia. Pierwotnie wyglądało to tak: