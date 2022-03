Z uwagi na to, że tych filmów, seriali i programów jest tak dużo, można odnieść od pewnego czasu wrażenie, że jakościowych produkcji jest, nie zaskoczę was, tak mało. One po prostu giną w zalewie tytułów niepotrzebnych, marnych, słabych, czasem wręcz żenujących i obrażających intelekt widza. I HBO, które produkuje mniej tytułów i mniej tytułów kupionych dodaje do swojej biblioteki, w takim rozdaniu wygrywa. Wiemy, że jeśli dostajemy coś nowego, a już zwłaszcza produkowanego przez HBO, to mamy spore szanse, że będzie to produkcja wybitna, bardzo dobra, a przynajmniej dobra.