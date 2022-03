Polacy chcieli, żeby Ivan Komarenko zabrał głos w sprawie wojny. I zabrał, a mógł milczeć

Ivan Komarenko to pochodzący z Rosji muzyk, który stał się guru polskich antyszczepionkowców. W czasie pandemii wszędzie go było pełno, ale po wybuchu wojny w Ukrainie zamilkł. Internauci zaczęli łączyć kropki i nazywać go "ruską onucą" (to jedno z łagodniejszych określeń). Połowa duetu Ivan i Delfin w końcu zabrała głos. Komarenko nie byłby sobą, gdyby nie dolał oliwy do ognia. Nie przewidział jednak, że internauci zarzucą mu... segregację ludzi.