Polscy influencerzy mają RiGCz i zbierają miliony na Ukrainę. W końcu ich zasięgi do czegoś się przydają

Jej modowe porady spotkały się z hejtem, ale rozumiem, co chciała przekazać. Przede wszystkim to, by nie oddawać na zbiórkę znoszonych i brudnych szmat, bo takie też się trafiają (wiem to od osoby, która pomagała w segregacji ubrań przed wysyłką). Już lepiej nie dawać wcale takich rzeczy, bo wstyd. Powinniśmy się raczej kierować zasadą: oddaj to, co samemu byś założył. Poza tym, pomimo dramatycznej sytuacji, ludzie też chcą wyglądać jak ludzie. Chodzenie w podziurawionym swetrze z plamami po keczupie na pewno nikomu nie doda otuchy, a wręcz przeciwnie.



Wiadomo, że każda akcja charytatywna czy wpłata na fundację to też inwestycja w PR, zasięgi i lajki, ale żyjemy w tak dziwnych i wyjątkowych czasach, że osoby, które do tej pory ogólnie bezwstydnie reklamowały scamy i naciągały przy tym nawet dzieciaki, raczej o tym nie myślą teraz w ten sposób (a przynajmniej nie wszyscy). Dlaczego tylko musi dojść do takich ostateczności, by móc za coś pochwalić influencerki i influencerów?



* Zdjęcie główne: https://www.instagram.com/deynn