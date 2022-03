Disney+ już wie, że potrzebuje seksu i przemocy. Ale nie liczcie na nowe sezony innych seriali niż "Daredevil"

Dyskusja o brutalności nowych filmów i seriali Marvel Cinematic Universe rozgorzała po raz pierwszy przed kilkoma tygodniami. Premiera zwiastuna "Moon Knighta" wzbudziła w części fanów niepokój, czy tego typu superbohater naprawdę nadaje się na Disney+. A także czy nie zostanie tam, mówiąc wprost, wykastrowany ze wszystkiego, co w nim najbardziej kontrowersyjne i jednocześnie najciekawsze. Szef Marvel Studios Kevin Feige błyskawicznie pośpieszył z wyjaśnieniem, że "Moon Knight" wyznaczy nowy ton brutalności w MCU.



Podobna deklaracja wypada wyjątkowo interesująco również w kontekście rychłego pojawienia się na Disney+ seriali Marvela usuniętych z platformy Netflix. Ile produkcji znajdziemy na tej liście? Sześć plus jeden. Na liście znaleźli się "Daredevil", "Jessica Jones", "Iron Fist", "Luke Cage", "Punisher", "Defenders" oraz "Agenci T.A.R.C.Z.Y" nadawani pierwotnie przez stację ABC. Od której strony nie patrzeć, to naprawdę pokaźny dodatek do biblioteki Disney+. Rzecz w tym, że nie każdy użytkownik może chcieć dołączenia podobnych produkcji do serwisu reklamującego jako przyjazny rodzicom i małym dzieciom.