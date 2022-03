Podobne doniesienia sprawiają, że chyba nikomu w Polsce nie przychodzi do głowy współczuć zwykłym Rosjanom. Większość z nich nie ma oczywiście nic wspólnego z atakiem na Ukrainę. Część pewnie jest przeciwna wojnie lub nawet chciałaby obalenia Władimira Putina. Wszystko to nie ma jednak żadnego znaczenia w szerszej perspektywie. Rosja jest krajem autorytarnym, gdzie na szczeblu centralnym nikt już nawet nie próbuje zachowywać pozorów demokracji, więc trudno obwiniać za atak na Ukrainę obywateli Moskwy czy Sankt Petersburga. Ich obecne kłopoty to jednak nic w porównaniu do cierpienia sprowadzonego przez Putina na Ukrainę. Jeżeli cokolwiek, to wielu z nas czuje raczej potrzebę jeszcze mocniejszego uderzenia w Rosjan. Może nawet całkowitego wykluczenia ich z życia cywilizowanego świata.