To tylko część komentarzy pod przywołanym wyżej wideo. Pokazują one jednak wyraźnie, po której stronie opowiada się cały świat. Zachód izoluje Rosję tak bardzo jak to możliwe, a internauci dokładają swoją cegiełkę, co chwilę wychwalając odwagę ofiar agresji Putina. Sława Ukrajini!