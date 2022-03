Nowy "Batman" jest inny niż wszystkie poprzednie, ale czy lepszy? Oceniamy

Kompletnie w "The Batman" nie brakuje mi za to kategorii R, którą dostał "Joker". Liczyłem na nią, bo skoro nawet "Deadpool" potrafił rozbić bank, choć jest relatywnie niszowym superbohaterem (no, a przynajmniej był takim do premiery pierwszego solowego filmu), to czemu ludzi kategoria R miałaby odstraszyć przy "Batmanie"? W praktyce jednak nie trzeba było kałuży krwi, by Robert Pattinson stał się najbrutalniejszym Batmanem w historii.



"The Batman" miałem okazję zobaczyć na pokazie prasowym w kinie IMAX.