Oszust z Tindera w opałach. Rodzina Levievów chce policzyć się z wyłudzaczem

Popularność netfliksowego "Oszusta z Tindera" niewątpliwie utrudnia Shimonowi Hayutowi "zarabianie" w starym stylu - co nie zmienia faktu, że wyłudzacz wciąż ma się świetnie, a po krótkiej odsiadce jakimś cudem wrócił do życia w luksusie. Na domiar wszystkiego związał się z nową dziewczyną - izraelską modelkę Kate Konlin, która współpracuje z prestiżową agencją IMG Models.



Hayut to bohater wspomnianego dokumentu true crime, który wciąż cieszy się olbrzymią oglądalnością na Netfliksie. Jest to abstrakcyjnie brzmiąca historia faceta, który przez lata oszukał wiele osób - w większości przypadków wiązał się z kobietami i wyłudzał od nich pieniądze, realizując skrupulatnie zaplanowany scenariusz. Szacuje się, że naciągnął ludzi na ok. 10 mln dolarów, a mimo tego wciąż pozostaje bezkarny.



Oszust okłamał wiele osób, że nazywa się Simon Leviev i jest "księciem diamentów" - synem ich "króla", czyli multimiliardera Lva Levieva. Lev Leviev to człowiek, który zbudował swoje imperium na wojnie z diamentowym syndykatem. Teraz okazuje się, że wyłudzacz może mieć przez to kłamstwo spore kłopoty.