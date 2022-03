Jak podaje Variety, serwis był w trakcie prac nad łącznie czterema produkcjami. W większości przypadków na razie nie zamierza ich kontynuować. Co prawda Netflix nie przerywa zdjęć do będącego na ukończeniu niezatytułowanego jeszcze projektu, ale wstrzymał realizację swojego drugiego rosyjskiego serialu oryginalnego "ZATO" - dramatu detektywistycznego osadzonego w latach 90.



Zdjęcia do pierwszego rosyjskiego serialu oryginalnego Netfliksa "Anna K" zakończono w zeszłym roku. Uwspółcześniona wersja "Anny Kareniny" Lwa Tołstoja nie miała jeszcze daty premiery i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie jej nie dostanie.