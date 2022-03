Polacy nie gęsi i swoje seriale na Netfliksie mają. "Krakowskie potwory" to jedna z nowości Netfliksa na marzec 2022i jednocześnie kolejna rodzima produkcja, która powstała dla streamingowego giganta. Tym razem mamy do czynienia ze słowiańskim fantasy pełną gębą. Jest to opowieść o młodej dziewczynie, dołączającej do grupy studentów badających zjawiska paranormalne. Razem z nimi będzie walczyć z nadnaturalnymi przeciwnikami we współczesnym Krakowie.



Premiera na Netfliksie: 18 marca.