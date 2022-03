Netflix wychodzi naprzeciw Ukraińcom. Jak zmienić język profilu i znaleźć treści po ukraińsku?

Chwilę temu pojawił się apel, aby platformy VOD wprowadziły w swoich treściach ukraiński dubbing dla ukraińskich dzieci. Na Netfliksie filmów i seriali dostępnych w tym właśnie języku nie brakuje. Serwis pozwala też zmienić ustawienia profilu tak, aby uchodźcy nie mieli problemu z obsługą platformy. W obecnej sytuacji jest to bardzo przydatna funkcja.



Z każdym dniem trwającej właśnie wojny do naszego kraju przybywają tysiące uchodźców. Są to głównie kobiety i dzieci, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Nieraz przyjeżdżają do znajomych, czasem dach nad głową oferują im zupełnie obcy ludzie, a zdarza się, że trafiają do specjalnych ośrodków. Niezależnie od tego, gdzie na terenie Polski znajdą schronienie, potrzebują odpoczynku i rozrywki, która choć na chwilę pozwoli im oderwać myśli od tego, co dzieje się w Ukrainie. Netflix pomoże im ją zapewnić.