Co tak naprawdę o polityce Putina sądzą sami Rosjanie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu z nas. Przecież niemożliwe jest, by wszystkim podobały się prowadzone przez niego wojny i rządy twardej ręki. W dokumencie Stéphane'a Bentury dowiadujemy się, że kraj jest podzielony jak nigdy (brzmi to znajomo). "Starsze pokolenie w znacznej mierze sprzyja Putinowi. Młodsze się buntuje i pragnie demokratycznych reform. Autorzy dokumentu słuchają racji obu stron" - czytamy w opisie. Coś czuję, że niektórzy bohaterowie tego zeszłorocznego dokumentu mogli teraz zmienić zdanie. Jest w całości dostępny na YouTube, ale po polski możemy obejrzeć go na Canal+.