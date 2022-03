Ukraiński dubbing na Netfliksie. Znaleźliśmy filmy dla najmłodszych, które możecie puścić dzieciakom

Wiem, że święta już dawno za nami, ale "Klaus" to doskonała animacja na każdą porę roku. Świetnie to wygląda (fenomenalna kreska!), wzmacnia ducha, poprawia humor. Pewnie, jest nieco sztampowo, ale gwarantuję, że w tym wydaniu nie będzie to nikomu przeszkadzać.



Początkujący listonosz zostaje wysłany na niewielką wyspę za kołem podbiegunowym. Jej mieszkańcy są ze sobą skłóceni, a - co gorsza - nikt nie wysyła tam listów.