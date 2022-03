Najlepsze seriale Amazon Originals w historii. Superbohaterowie z "The Boys" i "Invincible" na czele

Historia serialu "Bosch" jest dosyć ciekawa i pokazuje, jak dziwne były początki serwisów VOD. W 2014 roku Amazon udostępnił swoim widzom dwa odcinki pilotażowe będących w przygotowaniu seriali. Jednym z nich był "Bosch" a drugim "The After". Odbiorcy otrzymali możliwość zdecydowania, w który tytuł firma powinna zainwestować. Padło na kryminał policyjny z Titusem Welliverem w roli głównej. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że to była dobra decyzja, bo "Bosch" doczekał się łącznie aż 7 sezonów i do dziś jest bardzo dobrze oceniany przez widzów.



Średnia ocen: 8,05