Sean Penn zmierza pieszo w stronę polskiej granicy. Aktor opuszcza Ukrainę

Sean Penn zmierza do granicy polsko-ukraińskiej. Hollywoodzki aktor od 24 lutego gości w Ukrainie, gdzie nagrywa materiały do swojego dokumentu. Nie jest to jego pierwsza wizyta u naszych sąsiadów, bo był w kraju ogarniętym aktualnie wojną, jeszcze w listopadzie minionego roku. Wtedy realizowany przez niego film miał jeszcze dotyczyć trwającego od lat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Teraz tematyka się zmieniła i opowie o inwazji Putina.



Hollywoodzki aktor rzadko ostatnio bywa przed kamerą, ale chętnie staje po jej drugiej stronie. Aktywnie angażuje się też w akcje antywojenne i charytatywne czy pomoc humanitarną. Podczas inwazji Rosji na Ukrainę był w samym centrum wydarzeń. Teraz wszystko wskazuje na to, że zebrał potrzebne mu do dokumentu materiały i właśnie szykuje się do powrotu do domu.