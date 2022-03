Putin obrywa dildami po twarzy, a Zełenski wozi jaja na taczce. Memiarze już wiedzą, kto jest bohaterem

Ta wojna jest jakaś inna. Bardzo nam bliska. Toczy się w końcu tuż za granicą naszego kraju. Federacja Rosyjska uderza w Ukrainę czym tylko może. Ofiary putinowskiej agresji dzielnie się jednak bronią. A to przypadło do gustu międzynarodowej opinii publicznej, która swój podziw dla Ukraińców, a jednocześnie nienawiść do najeźdźców wyrażają w licznych memach. Tym właśnie stała się ta inwazja - memem.



Trudno nie zauważyć, że Putin wywołał wojnę w czasach, których nie rozumie. Zaatakował Ukrainę, a całemu światu zagroził użyciem broni nuklearnej. Zwykli obywatele zareagowali tak jak potrafili - memami. Z tego powodu agresor został ośmieszony, a jego przeciwnikowi stawia się internetowe pomniki.