Nowe seriale Polsatu przedpremierowo na Polsat Box Go. Co obejrzymy szybciej na VOD?

Część użytkowników polskich platform streamingowych kojarzy usługę Polsat Box Go głównie z jej ofertą sportową. Trudno się temu dziwić, bo składają się na nią choćby mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów będącej właśnie w trakcie fazy play-off. Rzecz w tym, że serwis Polsatu oferuje oprócz tego znacznie więcej. Na Polsat Box i Polsat Box Go znajdziemy wiele filmów i seriali dostępnych w ramach Video on Demand, a ostatnio zadebiutował tam też kanał informacyjny Ukraina24 pozwalający uchodźcom śledzić informacje z ogarniętego wojną kraju w ich ojczystym języku.



Tegoroczna wiosenna ramówka Polsatu przyniesie na VOD oprócz tego mnóstwo nowych seriali, programów rozrywkowych i kolejnych sezonów najpopularniejszych seriali takich jak "Przyjaciółki", "Kowalscy kontra Kowalscy" czy "Gliniarze". Wszystkie wymienione powyżej produkcje pojawią się na Polsat Box Go jeszcze zanim stacja wyemituje je w tradycyjny sposób. W jaki sposób pozyskać do nich przedpremierowy dostęp? To bardzo proste.