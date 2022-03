Koreański serial "All of Us Are Dead" łączy w sobie elementy szkolnego melodramatu dla nastolatków z horrorem klasy B poświęconym apokalipsie żywych trupów. Produkcja cieszyła się dużym zainteresowaniem na całym świecie, choć ostatecznie nie była w stanie pobić wyniku "Squid Game". Inna sprawa, że nie udało się to również popularnych amerykańskim serialom Netfliksa, więc to żaden wstyd.



Wynik: 123 punkty