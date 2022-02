Polscy nadawcy solidarni z Ukrainą. Kanał Ukraina24 obejrzysz w usługach Polsatu i na Playerze

Na ten krok już wcześniej zdecydowało się Orange i WP Pilot. Teraz dołączają do nich kolejni usługodawcy. Już teraz kanał Ukraina24 można oglądać za pośrednictwem serwisów Grupy Polsat Plus czy Player.pl. Jest to opcja skierowana przede wszystkim do obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszego kraju.



Dzięki decyzjom wymienionych wyżej nadawców Ukraińcy otrzymują swobodny dostęp do materiałów informacyjnych w ojczystym języku. Aby skorzystać z tej możliwości w serwisie Player.pl, nie trzeba nawet posiadać konta na platformie. Kanał Ukraina24 można oglądać zupełnie za darmo, bez konieczności logowania się w usłudze.