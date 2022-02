Ukrainiec tłumaczy Polakom wiadomości o wojnie. Robi to lepiej niż niejedna telewizja

Pylyp jest doktorantem Uniwersytetu Śląskiego. Został wyróżniony tytułem Studenta i Doktoranta Roku 2020 za działalność popularnonaukową. Kanał "Filozofia Tak Bardzo" prowadzi od 2020 roku. Na stronie "Ulica Krótka" możemy dowiedzieć się, że urodził się w Gliwicach, przez 23 lata mieszkał w Kijowie, a od dekady jest w Polsce.



Wykonuje tytaniczną pracę. Jego streamy na Twitchu i YouTube trwają po kilkanaście godzin. Zbiera na nich pieniądze na pomoc bliskim z Ukrainy (jego mama jest w Kijowie, ale ojciec w Donbasie), zachęca do wsparcia zbiórek charytatywnych, ale przede wszystkim tłumaczy nam, co się tam dzieje. To świetne i alternatywne źródło dla osób, które nie mają ochoty oglądać reklam i polskich polityków w telewizji, ale chcą być też na bieżąco z sytuacją.