Czego się słucha, gdy wybucha wojna? Ukraina śpiewa o wolności, ojczyźnie i nadziei

Zaczęło się w czwartek, 24 lutego. Świat się zatrzymał. Pamiętam, że obudziłam się przed 7:00 i powiedziałam: "Wybuchła wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę". I choć - jak podkreślają eksperci - ta w Ukrainie trwa już 8 lat, bo od 2014 roku, nikt z moich bliskich nie wierzył, że doczeka czasów, kiedy to nasze pokolenie i to młodsze będą przekazywać wbrew swojej woli wojenne traumy tym następnym, że wojna, na taką skalę, będzie tak blisko. Trudno ogarnąć myśli w taki czas, trudno nie płakać, nie czuć złości, a nawet nie unieważniać własnych emocji, bo przecież my, tutaj w Polsce, mamy względnie dobrze, ciepło, nie kryjemy się w metrze, słuchając ostrzałów, bomb. Ale mamy prawo czuć się bezsilni, wystraszeni, zdezorientowani. Muzyka i działanie pomagają poczuć się spokojniejszym, uśpić myśli.



Pierwszy raz listę najpopularniejszych piosenek słuchanych w Ukrainie włączyliśmy w czwartek. Nie znałam wcześniej ukraińskich piosenek i zespołów poza 5'nizzą, tymi od słynnego kawałka Soldat. "Czego się słucha w czasie wojny?" - pomyślałam - "Czego ja bym słuchała?". Chyba nie piosenek naszych pradziadków i babć. Czy wtedy słucha się piosenek o żołnierzach, o wojnie? A może jakiegoś głośnego i ostrego grania, przy którym można się wykrzyczeć, rozładować emocje? A może właśnie nie, może czegoś spokojnego, co pozwala się nam wyciszyć? Jechaliśmy na wiec solidarnościowy z Ukrainą, na którym Ukraińcy i Ukrainki śpiewali swoje piosenki. I choć nie rozumieliśmy ani słowa, czuć było pasję i jedność głosów i emocji.