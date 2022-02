TikToki z frontu. Ukraińcy pokazują, jak wygląda ich codzienność na wojnie

A co z Rosjanami? Co oni robią teraz na TikToku? Przeglądałem hashtagi, ale nie widziałem dużo "wojennego contentu". Najaktywniejszy jest propagandowy kanał o życiu Putina, ale nie będę go linkował. Moją uwagę przykuł niejaki Paul Karpov, który w opisie twierdzi, że jest Rosjaninem. Otwarcie kpi sobie ze swojego prezydenta, co na pewno nie jest bezpiecznym zagraniem, ale pokazuje też, że nie wszyscy Rosjanie chcą wojny i kochają Władimira.



Na poniższym filmiku "tłumaczy", jak się mówi po rosyjsku "do widzenia" (pl. "Musimy zabić Putina"), a także, co należy powiedzieć, gdy nie chcemy mieć kłopotów (pl. "Chwała Ukrainie"). Kilku innych Rosjan potwierdza w komentarzach, że to najprawdziwsza prawda. Oczywiście może to być ruski troll, które serio chce, by ktoś źle skończył, ale patrząc na jego inne filmiki - wątpię.