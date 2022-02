Wołodymyr Zełenski to komik, który został superbohaterem. Przy nim reszta polityków to miękiszony

W kontekście Wołodymyra Zełenskiego często pada stwierdzenie, że żyjemy w czasach, w których klaun został politykiem, a politycy klaunami. I jest w tym, owszem, sporo racji. Sprowadzanie go jednak do roli byłego komika w obecnej sytuacji powoli staje się coraz bardziej nietrafione. Jego kabaretowa przeszłość to fakt, ale ważniejsze jest to, co robi teraz. Jest wzorem dla innych rządzących - nawet weteranów, którzy siedzą w tym od dekad, a także kimś, kto daje nadzieję w wojnie z Rosją.