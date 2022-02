Netflix zmieni się w propagandową tubę Putina? Tego wymaga rosyjskie prawo. W sieci wrze

Jak w grudniu 2021 roku podawał "The Moscow Times" są to kanały służące putinowskiemu reżimowi. I chociaż marzec nadejdzie już jutro, wciąż nie wiemy, jaką decyzję podjął Netflix. W obecnej sytuacji internauci nie mają zamiaru czekać, aby to sprawdzić. Dlatego nie brakuje oddolnych inicjatyw, przeciwko transmitowaniu propagandowych stacji przez amerykański serwis.