Netflix nie będzie tubą propagandową. Firma zignorowała rosyjskie przepisy

Chociaż przepisy dotyczą wyłącznie lokalnego rynku, to i tak Netflix zdecydował się dzień przed ich wejściem w życie, w związku z obecną "sytuacją" (czyli mówiąc wprost: wojną w Ukrainie), do nich nie dostosowywać. Firma wystosowała oficjalne oświadczenia do mediów, w którym możemy przeczytać, że na chwilę obecną nie ma zamiaru realizować wymagań Rosji.