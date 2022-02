Prime ma zupełnie odjechane seriale true crime. Włączyłem jeden na próbę i miałem wieczór z głowy

Do obejrzenia tego serialu skłoniły mnie dwie rzeczy. Nazwisko jednego z producentów, czyli Jordana Peele'a ("Uciekaj!" i "To my"), ale i sama historia. Opowiada o zupełnie zwyczajnym małżeństwie, które nagle stało się sławne w całych Stanach. Wszystko przez pewien incydent z 1993 roku: Lorena Bobbit ucięła swojemu mężowi Johnowi penisa, gdy ten smacznie spał w łóżku. Kobieta oskarżyła swojego partnera o wieloletnie stosowanie przemocy i gwałty. Tylko czy to usprawiedliwia ją z okaleczenia go po fakcie, tzn. nie w samoobronie? Dlatego ona z kolei została oskarżona o napaść.